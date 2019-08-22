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четверг, 22 августа 2019 10:45

Раскрыли подробности убийства женщины подростком

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Раскрыли подробности убийства женщины подростком
Парень хвастался убийством. Фото: ICTV

Подозреваемый в убийстве 25-летней Яны Шевченко из Харькова 17-летний Данило Редин в своем дворе хвастался убийством.

Мать погибшей Жанна Шевченко сообщила, что это происходило до обнаружения тела убитой, сообщают "Чрезвычайные новости".

"Почти все у районе знали подробности. Он в первый же день всем хвалился. Рассказывал, как убил моего ребенка, и что убийство было заранее подготовлено. Он вырыл яму и ждал момента", - сказала женщина.

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Яна и Данило вместе употребляли психотропы и имели интимные отношения. Предполагают, что Яна в компании друзей высмеяла Даниила, и парень затаил обиду.

"У Яны с ним были отношения, насколько я знаю. Все знают, что он зверски убил Яну и водил экскурсии с малолеток, чтобы они смотрели, как она закопана", - говорит местная жительница.

В Харькове мать женщины, которую зверски убил подросток, опасается, что преступник может избежать наказания. Парня зовут Даниил Редин. Он учится в харьковском техникуме молочной промышленности, а его жертва - 26-летняя Яна Шевченко, которая исчезла в конце июня вблизи Холодной горы.

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