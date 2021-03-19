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пятница, 19 марта 2021 22:20

Работник "Эпицентра" получил на работе смертельную травму

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Работник &quot;Эпицентра&quot; получил на работе смертельную травму
В Одесской области работника гипермаркета нашли с травмой головы. Фото: odesa.depo.ua

В Одесской области умер работник гипермаркета компании "Эпицентр К".

"В обществе с ограниченной ответственностью "Эпицентр К", расположенном в Овидиопольском районе Одесской области, произошел несчастный случай со смертельным исходом. 17 марта продавца продовольственных товаров нашли без сознания на полу склада отдела "Напольные покрытия. Плитка", - говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда.

Пострадавшего госпитализировали. 18 марта он скончался в больнице. По предварительной информации, в результате травмы головы.

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Сейчас создают комиссию для расследования этого события.

Пожар в "Эпицентре" произошла днем ​​2 февраля. Туда пришел местный 37-летний житель с топором и ножом, разлил легковоспламеняющееся вещество и поджег линолеум. Его пытались остановить 2 охранника, оба получили от поджигателя топором. Задержали злоумышленника недалеко от магазина. Говорит, жег сознательно, имея личную неприязнь к владельцу сети.

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