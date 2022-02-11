Работница банка продавала конфиденциальные данные клиентов

Женщине грозит до трех лет тюрьмы. Фото: НП

В Днепропетровской области киберполиция разоблачила работницу банка, которая продавала конфиденциальную информацию о клиентах.

Она имела доступ к автоматизированной банковской системе. За криптовалюту продавала информацию оттуда в мессенджере и на тематических форумах, сообщает Национальная полиция.

30-летней женщине может грозить до трех лет тюрьмы.

"Женщина работает руководителем отделения одного из банков в Днепре и имела доступ к автоматизированной банковской системе. Пользуясь своими полномочиями, получала информацию о клиентах, составляющую банковскую тайну. А именно информацию о наличии банковских счетов, денежных активов, источники поступления, движении средств, депозитах и так далее", - говорится в сообщении.

Цена на информацию начиналась с 20 тыс. грн.

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Правоохранители провели обыски по месту работы и проживания. Изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, банковские карты, черновые записи.

Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области. Ее организаторы незаконно пользовались электроэнергией. По предварительным оценкам нанесли более 3,5 млн грн убытков.