Пьяный водитель покалечил дочерей и жену

Фото: tp.npu.gov.ua

19 сентября в селе Брыков Шумского района Тернопольской области пьяный водитель ВАЗ-2101 влетел в припаркованный КамАЗ. Кроме него, в машине была жена и двое их дочерей.

В результате столкновения 5-летняя девочка получила открытый перелом бедра. У ее 4-летней сестры закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, а у матери - закрытый перелом голени.

Семья возвращалась из гостей домой в соседнее село Сураж, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По предварительной информации, виноват в травмировании семьи отец детей. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,89 промилле алкоголя. В ходе проверки стало известно, что водитель в течение дня злоупотреблял спиртными напитками. В состоянии алкогольного опьянения он с семьей уехал в гости в соседнее село. Там также выпивал. Жена с детьми решилась сесть в салон с пьяным водителем, возвращаясь домой. Детских кресел не было. Женщина сидела рядом с водителей, а дочерей держала у себя на коленях", - рассказали в полиции.



Как выяснилось, мужчина регулярно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Год назад Шумский районный суд лишил его водительских прав. Однако он продолжал ездить без документов.

Следователи открыли уголовное производство по факту аварии. Также решается вопрос и о возбуждении уголовного производства по невыполнению судебного решения. Продолжается следствие.

В Днепре во время патрулирования правоохранители увидели автомобиль Opel, который влетел в сугроб. Заметив, что патрульные обратили внимание на этот инцидент, водитель попытался скрыться и устроил гонки с полицией. Кроме него, в салоне была женщина и 3 детей. Как выяснилось, водитель был пьян.