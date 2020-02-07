Пьяный водитель переехал коляску с младенцем

В Энергодаре пьяный водитель сбил коляску с младенцем. Ребенок в больнице. Фото - vikka.ua

7 февраля в Энергодаре Запорожской области пьяный 49-летний водитель "Запорожце" сбил коляску с младенцем. Авария произошла, когда 34-летняя мать с ребенком переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребенок с в больнице, его мать не пострадала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По данным медицинского осмотра, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - 1,85 промилле. Его задержали", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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