Пьяный водитель переехал коляску с младенцем

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 198
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 1107
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 342
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2016
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 1953
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1053
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2655
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4303
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 540
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
5
6
6
4
3
Стрельба в Мукачево: пострадавшие отказываются от объяснений (18+)
Стрельба в Мукачево: пострадавшие отказываются от объяснений (18+)
16-летняя девушка исчезла при загадочных обстоятельствах: обследуют поля и леса
16-летняя девушка исчезла при загадочных обстоятельствах: обследуют поля и леса
Поддельные лекарства продавали в подконтрольной сети аптек - разбирается СБУ
Поддельные лекарства продавали в подконтрольной сети аптек - разбирается СБУ
Среди улицы произошла перестрелка: первые подробности и видео
Среди улицы произошла перестрелка: первые подробности и видео
В Киеве пьяный на Skoda устроил масштабную аварию
В Киеве пьяный на Skoda устроил масштабную аварию
Видео
Все видео
Мать посреди улицы чуть не убила 3-месячного младенца
Мать посреди улицы чуть не убила 3-месячного младенца
Девушка застрелила инструктора тира
Девушка застрелила инструктора тира
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове
Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове
На канал "1+1" пришли с обыском
На канал "1+1" пришли с обыском
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Просмотров: 207
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1224
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 900
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 495
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3438
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
Просмотров: 189
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
пятница, 07 февраля 2020 22:04

Пьяный водитель переехал коляску с младенцем

  Комментировать
Пьяный водитель переехал коляску с младенцем
В Энергодаре пьяный водитель сбил коляску с младенцем. Ребенок в больнице. Фото - vikka.ua

7 февраля в Энергодаре Запорожской области пьяный 49-летний водитель "Запорожце" сбил коляску с младенцем. Авария произошла, когда 34-летняя мать с ребенком переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребенок с в больнице, его мать не пострадала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель сбил 5-летнего мальчика

"По данным медицинского осмотра, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - 1,85 промилле. Его задержали", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

В Ивано-Франковске 33-летний водитель легковушки на пешеходном переходе сбил женщину с 2-летним ребенком в коляске. Очевидцы ДТП совершили над водителем самосуд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный водитель переехал коляску с младенцем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения

Книга с предсказаниями украинца вышла в Италии

Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове

Одиозного депутата лишили мандата

Митрополита нашли убитым

Льюис освободил титул для Кличко

Договорились о новом сигнале бедствия

Самое читаемое
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 13077
Усик обозвал ветерана АТО ослом
Усик обозвал ветерана АТО ослом 3 Просмотров: 11773
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
30
 Просмотров: 8514
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
5
 Просмотров: 7551
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 3 Просмотров: 7300
Происшествия
Международный секс-скандал с украинским консулом: новые подробности пикантного дела
Международный секс-скандал с украинским консулом: новые подробности пикантного дела Просмотров: 918
Семейная ссора закончилась гибелью супругов
Семейная ссора закончилась гибелью супругов Просмотров: 1224
Стрельба в Мукачево: пострадавшие отказываются от объяснений (18+)
Стрельба в Мукачево: пострадавшие отказываются от объяснений (18+)
5
 Просмотров: 1953
Легковушки сошлись в лобовом столкновении: показали кадры смертельного ДТП
Легковушки сошлись в лобовом столкновении: показали кадры смертельного ДТП Просмотров: 1404
16-летнюю девушку искали более 100 полицейских
16-летнюю девушку искали более 100 полицейских Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
6
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
5
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
3
Усик обозвал ветерана АТО ослом
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
Голосов: 632
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua