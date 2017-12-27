Пьяный священник врезался в микроавтобус

Пьяный священник на Мерседесе въехал в микроавтобус и попытался скрыться. Фото: kurs.if.ua

Пьяный священник на Mercedes въехал в микроавтобус и попытался скрыться.

Это произошло 26 декабря в Ивано-Франковске, сообщает kurs.if.ua.

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Совершил ДТП протоиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района Андрей Дмитрук.

Виновник оставил автомобиль и скрылся. Патрульные догнали священника в 300 м от места аварии.

Делом занимаются правоохранители.

В Ровенской области пьяный священник Украинской православной церкви Киевского патриархата совершил ДТП с 4 авто. Авария произошла вблизи села Бабин на трассе Киев - Чоп. По данным СМИ, "Таврия", которая ехала без света, пыталась осуществить разворот и ударила Volkswagen Caddy, который, в свою очередь, зацепил фуру.