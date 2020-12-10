Пьяный на Mazda сбил 3 пешеходов, уцелел только 19-летний

В Суворовском районе Одессы 47-летний пьяный водитель на автомобиле Mazda съехал с дороги и сбил 3 мужчин. Двое погибли, еще один - в больнице.

Авария произошла ночью 10 декабря на Хаджибеевской дороге, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе 47-летний пьяный водитель на автомобиле Mazda съехал с дороги и сбил 3 мужчин. Двое погибли, еще один - в больнице

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"Водитель Mazda в состоянии алкогольного опьянения выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на трех мужчин в возрасте 36, 31 и 19 лет, которые стояли на обочине. Выжил только самый младший из пострадавших, сейчас он в больнице", - рассказали полицейские.

Автор: od.npu.gov.ua Водителя задержали, по делу назначен ряд экспертиз

Следователи открыли уголовное производство, в рамках которого назначен ряд экспертиз. Водителя задержали.

В Святошинском районе Киева под колесами легковушки погиб пешеход-нарушитель. По словам очевидцев, мужчина якобы шел по проезжей части навстречу автомобилям.