Пьяный мужчина убегал от патрульных на краденой машине и разбил ее вдребезги

В Николаеве пьяный мужчина убегал от патрульных на краденой машине и попал в ДТП.

Мужчина не реагировал на требование полицейских остановиться и влетел в дерево, сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

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Автор: facebook.com/mykolaivpolice Водитель-беглец и его пассажирка не пострадали

Автор: facebook.com/mykolaivpolice Мужчина не реагировал на требование полицейских остановиться и влетел в дерево

"Вчера, примерно в 19:00, экипаж патрульных заметил, как на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы 295-й Стрелковой Дивизии водитель автомобиля ВАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора. С помощью проблесковых маячков и громкоговорителя инспекторы приказали водителю остановиться, на что он никак не реагировал и дальше двигался по проспекту Богоявленскому в сторону центра города. На улице Чайковского правонарушитель начал ускоряться с надеждой оторваться от преследования, но на перекрестке с улицей Театральной не справился с управлением и, съехав по лестнице в парковую зону, врезался в дерево", - сказано в сообщении.

Водитель-беглец и пассажирка не пострадали. В его крови было 2,74 промилле - норму он превысил в 14 раз. Во время проверки выяснилось, что автомобиль он похитил за час до аварии в Заводском районе.

На горе-водителя составили административные материалы. В дальнейшем мужчиной будут заниматься следователи.

В Киеве 29 декабря около 2:00 ночи пьяная женщина угнала автомобиль. Поступок объяснила желанием "покататься и посмотреть елку на Подоле".