Пьяная женщина угнала автомобиль, потому что хотела посмотреть елку

В Киеве 29 декабря около 02:00 ночи пьяная женщина угнала автомобиль. Свой поступок объяснила желанием "покататься и посмотреть елку на Подоле".
Об этом сообщила патрульная полиция города.
"Заявитель обнаружил отсутствие своего автомобиля Skoda на стоянке возле супермаркета. В автомобиле он оставил ключи, которые находились в замке зажигания и девушку, с которой познакомился накануне через сеть интернет. Мужчина пытался дозвониться до знакомой, однако на звонки она не отвечала, а потому он обратился в полицию", - говорится в сообщении.
Разыскать автомобиль удалось с помощью камер "Безопасный город". Алкотест, который прошла похитительница, показал 0,24 промилле. Кроме того, женщина не имела водительского удостоверения.
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"Она объяснила, что ожидая в автомобиле своего знакомого, который пошел в магазин, ей вдруг захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку. Прихватив с собой товарища, чтобы не было грустно, она отправилась туда", - добавили в сообщении.
Заявитель не писал заявления на знакомую. Приехав на место происшествия, забрал свой автомобиль. Инспекторы составили на женщину административные материалы.
В Славуте Хмельницкой области таксист украл у женщины автомобиль. Таксист отвез женщину домой, однако потом, развернулся и поехал на ее машине.
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