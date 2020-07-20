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понедельник, 20 июля 2020 20:45

Пьяный мужчина расстрелял своих кумовьев
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В Затоке произошла смертельная стрельба
Фото: Национальная полиция
В Затоке произошла смертельная стрельба
В Затоке произошла смертельная стрельба

В Заливе Одесской обл. пьяный мужчина расстрелял своих кумовьев.

Он пришел на базу отдыха и устроил скандал из-за долгов, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской обл.

Полиция получила сообщение о стрельбе около 4 утра. Правоохранители обнаружили тела 50-летнего владельца базы и его 44-летней жены.

В течение часа задержали стрелка. Им оказался 52-летний житель Затоки.

"Накануне вечером правонарушитель в состоянии опьянения приехал к семейной пары на базу отдыха и устроил ссору из-за денег. В тот раз конфликт удалось погасить, и человек ушел. Однако уже ночью он вернулся, вооруженный охотничьим ружьем, и несколько раз выстрелил в сторону супругов. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", - говорится в сообщении полиции.

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Мужчину задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Из-за перестрелки и драки в ночь на 20 июля пострадали трое студентов Киевского национального университета строительства и архитектуры из Демократической Республики Конго.

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Дата
20
июля

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