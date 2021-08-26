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четверг, 26 августа 2021 11:35

Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро

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Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
Замечания нарушителям из пассажиров подземки никто не делал. Фото: скриншот с видео

В Киеве двое пьяных подростков разрисовали двери вагона метро.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

На кадрах видно, что парни держали пластиковую бутылку. Вероятно, пивную.

Другие пассажиры делали вид, что не замечают пьяной выходки подростков. Замечаний им никто не делал.

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Во время поездки в столичном метро двое пассажиров начали курить сигареты и снимать это на видео. Оно появилось в сети. В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Мол, когда одни не могут добраться на работу из-за отсутствия спецпропусков, другие устраивают такое. Нарушителей вычислили и задержали.

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Дата
26
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