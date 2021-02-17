Пьяного водителя-беглеца остановила ограда кладбища

В Запорожье пьяный водитель убегал от патрульных по кладбищу и остановился только, когда врезался в ограждение. На нарушителя составили 5 протоколов. Фото: facebook.com/zaporizhiapolice

В Запорожье пьяный 40-летний водитель убегал от патрульных по кладбищу. Остановился лишь тогда, когда врезался в ограждение. В салоне также была пассажирка. Никто не пострадал.

На нарушители полицейские составили 5 административных протоколов, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Патрульные заметили авто ВАЗ 21011 с неосвещенным номерным знаком. Включив проблесковые маячки, подали требование об остановке, однако водитель не реагировал. Зато увеличил скорость движения и начал удирать. Событие происходило на улице Сикорского. Неподалеку от улицы Приозерной ВАЗ въехал на кладбище. И остановился в ограде", - сказано в сообщении.

Результат осмотра у врача-нарколога показал 1,92‰ алкоголя в крови.

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