Пьяная пассажирка напала на сотрудницу аэропорта

Работница упала, ударилась об стойку выдачи багажа. Фото: https://dpsu.gov.ua

В аэропорту Запорожья из-за задержки выдачи багажа пассажирка ударила инспектора пограничной службы.

Женщина с мужем прибыли рейсом Шарм-эль-Шейх-Запорожье. Были выпившие. Решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы.

На замечание относительно соблюдения режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспектора пограничной службы. Работница упала, ударилась об стойку выдачи багажа, сообщает пресс служба ДПСУ.

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Муж пассажирки на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно, пытался оказать сопротивление.

Работницу пограничной службы госпитализировали. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о получении телесных повреждений.

На Ивано-Франковщине пограничники задержали самолет АН-2, на котором осуществлялось незаконное перемещение сигарет на территорию Румынии. Также задержали трех жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту самолета. Преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях.