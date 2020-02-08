Пьяная пассажирка напала на сотрудницу аэропорта

В аэропорту Запорожья из-за задержки выдачи багажа пассажирка ударила инспектора пограничной службы.
Женщина с мужем прибыли рейсом Шарм-эль-Шейх-Запорожье. Были выпившие. Решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы.
На замечание относительно соблюдения режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспектора пограничной службы. Работница упала, ударилась об стойку выдачи багажа, сообщает пресс служба ДПСУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянке на 3 года запретили въезд в Украину
Муж пассажирки на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно, пытался оказать сопротивление.
Работницу пограничной службы госпитализировали. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о получении телесных повреждений.
На Ивано-Франковщине пограничники задержали самолет АН-2, на котором осуществлялось незаконное перемещение сигарет на территорию Румынии. Также задержали трех жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту самолета. Преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях.
Комментарии