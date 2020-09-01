Пьяная мать потеряла 11-летнюю дочь. Фото: socportal.info

В Киеве пьяная мать потеряла несовершеннолетнюю дочь. Одиннадцатилетнюю девочку полиция нашла у знакомой ее матери в другом районе столицы. На женщину составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера, около 21:30, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о пропаже малолетнего ребенка. Мать девочки сообщила, что они отдыхали в Парке партизанской славы и полчаса назад при неизвестных обстоятельствах исчезла ее дочь", - говорится в сообщении.

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К поискам девочки привлекли работников сектора ювенальной превенции и других служб территориального подразделения полиции. На месте происшествия полицейские выяснили, что мать девочки, 34-летняя жительница Киевской области, приехала с дочкой в ​​столицу навестить родственников. Взрослые во время общения не заметили, как девочка исчезла.

По словам начальника сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александра Мищенко, ребенка нашли в течение восьми часов поисков.

"Утром первого сентября мы разыскали девочку в Деснянском районе у женщины, с которой работает ее мать. Выяснилось, что около 16 часов во время празднования встречи с родственниками, женщина оставила дочь на улице Сентябрьской. Девочка пошла в район станции метро"Харьковская, где работает ее мать продавщицей, и встретила там знакомую женщину. Она пыталась связаться с родственниками девочки, но на звонки никто не отвечал", - рассказал Александр Мищенко.

Полицейские отдали ребенка матери и составили на нее административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Киеве нашли ребенка, потерявшегося на отдыхе. Патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, не вернувшегося домой после отдыха на реке.