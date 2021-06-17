Пьяная компания разбилась на минивэне: в полиции рассказали подробности

Фото: rv.npu.gov.ua

Уже известны подробности смертельной аварии на Ровенщине.

28-летний житель села Михалин за рулем Volkswagen Touran ехал на большой скорости. И на закругленном участке дороги не справился с управлением, влетел в дерево и перевернулся. За руль сел пьяный, что подтвердил осмотр, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Двое пассажиров погибли на месте. Это жители села Михалин 30 и 31 года. Водитель и двое других пассажиров - 43-летний и 28-летний односельчане - получили ушибы лица и тела, сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи их отпустили. Результаты осмотра водителя на состояние алкогольного опьянения - 0,81 промилле", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Водителя задержали.

17 июня вблизи села Михалин в Ровенской области Volkswagen Touran слетел с дороги и врезался в дерево. Двое мужчин погибли, еще трое травмированы. Сообщение о трагедии спасателям поступило в 1:28. Потерпевшие сами смогли выбраться из искореженного авто. От них пахло алкоголем. Утверждали, что не помнят ни своих имен, ни что случилось, рассказали медики.