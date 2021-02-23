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вторник, 23 февраля 2021 04:32

Психически больная администратор "группы-смерти" втянула в игру 13 детей

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Психически больная администратор &quot;группы-смерти&quot; втянула в игру 13 детей
Куратором "игры смерти" была психически больная. Фото: Погляд

В Киеве задержали администратора "группы-смерти". Женщина оказалась психически больной.

"Не так давно была обнаружена девушка, которая была куратором одной из таких игр и втянула 13 детей в общение, связанное с подстрекательством к совершению самоубийства. Сейчас она находится на лечении, у нее психические отклонения", - сообщила начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб, передает "Апостроф".

Полициянтка отметила, что в настоящее время активизировались старые игры в соцсетях, которые подстрекают подростков к самоубийству.

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В прошлом году дети от восьми до 17 лет совершили 137 самоубийств.
Чаще всего на самоубийство идут подростки от 14 до 17 лет. Ребята вдвое чаще девушек кончают жизнь самоубийством. Девушки, как правило, делают это демонстративно.

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