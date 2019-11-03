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воскресенье, 03 ноября 2019 18:10

Псевдо-строитель забил 84-летнюю женщину: раскрыли мотив

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Псевдо-строитель забил 84-летнюю женщину: раскрыли мотив
 В Фастове Киевской области псевдо-строитель убил 84-летнюю женщину ради денег. Фото - kv.npu.gov.ua

В Фастове Киевской области раскрыли убийство 84-летней женщины, которую нашли мертвой в собственной квартире.

К преступлению причастна группа псевдо-строителей. Они предлагали женщине услуги по доставке материалов на фасадное утепление. Сами тем временем длительное время отслеживали, где женщина "прячет деньги". Ради них злоумышленники и убили доверчивую пенсионерку, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Правоохранители выяснили, что мужчины до того, как осуществить свои преступные намерения, уже больше месяца общались со своей жертвой и отслеживали каждые ее действия. В частности, что гражданка в 2015 году приехала из России, получает пенсию и имеет значительные сбережения. В день убийства, как будто проверяя готовность дома для "утепления", злоумышленник совершил свой позорный замысел. Взял молоток и ударил женщину несколько раз по голове, от чего она скончалась на месте трагедии", - рассказали в полиции.

Убийца забрал все деньги. Преступника задержали. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Женщину нашли мертвой 31 октября. Предварительно сообщалось, что из квартиры погибшей ничего не пропало.

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03
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