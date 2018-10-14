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воскресенье, 14 октября 2018 18:10

Псевдополицейские требовали деньги
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В Одессе задержали 5 членов банды, которую подозревают в вымогательствах, разбойных нападениях и похищениях людей. Действовали под видом полицейских
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе задержали 5 членов банды, которую подозревают в вымогательствах, разбойных нападениях и похищениях людей. Действовали под видом полицейских
В Одессе задержали 5 членов банды, которую подозревают в вымогательствах, разбойных нападениях и похищениях людей. Действовали под видом полицейских
В Одессе задержали 5 членов банды, которую подозревают в вымогательствах, разбойных нападениях и похищениях людей. Действовали под видом полицейских

В Одессе задержали 5 членов банды, которую подозревают в вымогательствах, разбойных нападениях и похищениях людей.

Во время совершения преступлений использовали форменную одежду полицейских, оружие, спецсредства - наручники, балаклавы и перчатки, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Преступники требовали 10 тысяч долларов у жителя Суворовского района. Их задержали с поличным. В состав группы входили жители Одессы и области в возрасте от 24-х до 44-х лет. Еще одного нашли в другой области", - рассказали правоохранители.

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Подозреваемым выбрали меры пресечения - содержание под стражей без права на залог. Они проверяются на причастность к совершению других преступлений. Следствие продолжается.

В столице группа злоумышленников под видом полицейских грабила иностранцев. В состав группы входило 2 мужчин и женщина и действовали они по отработанной схеме.

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