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пятница, 30 июля 2021 10:13

Прыгнула или выбросили: 12-летняя девочка выпала из окна

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Прыгнула или выбросили: 12-летняя девочка выпала из окна
На Николаевщине 12-летняя школьница выпала из окна. Друзья говорят, из-за несчастной любви. Отец утверждает, ее выбросили. Фото: tsn.ua

12-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Южноукраинске Николаевской области. Она в реанимации, за ее жизнь борются медики.

Она пришла в гости к 15-летней подруге. И ночью компания подростков без взрослых гуляла в квартире многоэтажки. А под утро оттуда вызвали "скорую". Выжила девочка чудом, говорят врачи.

"Как кошки падают на ноги. Болевой шок, но она в сознании была. У нее повреждены обе ноги, рука, кости таза и спина", - сказал и. о. медицинского директора Южноукраинской городской больницы Игорь Сербулов, передает ТСН.

Полиция опросила всех, кто был в ту ночь в квартире - это дети от 12 до 16 лет. Все говорят - их подруга выпрыгнула из окна сама.

"Она пришла в гости к подруге в подавленном состоянии. Говорили, что разорвала отношения с возлюбленным, затем пошла отдыхать в комнату. После чего услышали крик, зашли в комнату и увидели, что она уже на земле", - говорит начальник отделения полиции Виктор Прокудин.

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Хозяйка квартиры, где произошел инцидент, в настоящее время в селе у родственников. По телефону признается, что оставила 15-летнюю дочь на ночь одну, потому что была на работе. И подумать не могла, что та соберет компанию. Коллеги и соседи женщины, в чьей квартире собралась компания, говорят - семья Натальи благонадежна. А вот о семье потерпевшей такого сказать не могут. Якобы не первый раз она уходит из дома. Родные не знают, где она.

Но родители потерпевшей уверяют - она ​​хорошо учится, побеждает на конкурсах по рисованию. В тот вечер отпустили дочь переночевать к подружке. А там, предполагают, ее кто-то толкнул из окна.

"Семь человек там было. 16-летний парень, говорят, добивался. Она спортивного телосложения. Возможно, она оттолкнула, а в ответ толкнул и ребенок вылетел", - говорит отец потерпевшей.

В полиции такую ​​версию не исключают. Открыли уголовное производство по факту доведения до самоубийства. Сейчас выясняют, употребляли ли дети алкоголь и почему они всю ночь были одни.

Во Львове студентка 17-летняя Ирина Квас погибла в результате падения из окна седьмого этажа общежития. По версии полиции, девушка совершила самоубийство. Однако друзья и знакомые студентки в это не верят. Говорят, она была слишком спокойной и одновременно сильной личностью, чтобы это сделать, имела успехи в спорте.

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30
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