Проституток с револьвером и наркотиками задержали по дороге с "работы"

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В Виннице задержали 3-х женщин, которые занимались проституцией. Организовала такой "бизнес" 6 месяцев назад старшая из них - 36-летняя винничанка. Час интимных услуг стоил от 2 до 2,5 тыс. грн.

Организатор подыскивала клиентов для себя и девушек на соответствующих сайтах в сети интернет. И находила помещения для оказания сексуальных услуг. Во время обыска в правонарушительниц изъяли револьвер и наркотики, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Женщин задержали возле дома, когда они возвращались домой от очередных клиентов. Установлено, что старшая из женщин втянула в занятие проституцией еще двух 20 и 24-летних из Винницкого района и Черкасской области, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Во время обыска у них изъяли записи клиентов, мобильные телефоны, деньги. Изъятые оружие и наркотики направлены на экспертизу", - рассказал Кирилл Доценко из областной полиции.

Организатора "бизнеса" задержали. Ей грозит до 7 лет тюрьмы. Ее "работниц" наказали штрафом.

В Киеве бывший полицейский открыл три борделя, в которых работали 75 проституток и еще 11 человек. Это организатор, четверо организаторов и шесть диспетчеров, которые принимали звонки клиентов. Работали данные места разврата под видом массажных салонов.