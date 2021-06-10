Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым

Фото: facebook.com/oleksiy.ivan.7

В чешской Праге нашли мертвым украинца 19-летнего Петра. Он исчез две недели назад - пошел к девушке и в свое жилище не вернулся.

В четверг, 10 июня, стало известно, что его тело обнаружили в реке Влтаве. Об этом говорится в сообществе в Facebook.

Представитель местной полиции Ричард Хрдина в комментарии Novinky.cz сообщил, что действительно в реке обнаружили труп мужчины и полиция уже установила его личность. Точной причины смерти он не назвал.

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"Судмедэксперты работают, пока мы не можем сказать причину смерти. Проводится вскрытие", - сообщил представитель полиции Ричард Хрдина.

Известно, Петр был родом из села Малая Уголька Закарпатской области.

"Друзья, трудно об этом говорить, но надежд на поиски Пети больше нет. Фото с места происшествия. Прага, Либенский мост", - говорится в сообщении в сообществе.

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