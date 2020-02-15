Привлекал воспитанников: педагог торговал детской порнографией

В Днепре задержали 59-летнего мужчину, который создавал и продавал детскую порнографию. Фото - dp.npu.gov.ua

В Днепре задержали 59-летнего педагога, который изготавливал и продавал детскую порнографию.

К созданию видео с "клубничкой" привлекал своих воспитанников. Жертв было несколько. Последней оказалась 15-летняя жительница Каменского, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Фигурант с целью постоянного взаимодействия с детьми трудоустраивался на должности, функциональные обязанности которых предусматривают непосредственный контакт и работу с детьми. Развращал их, предлагал сексуальные услуги, а затем снимал на видео и выкладывал его в Интернет с помощью файлообменников и специализированных форумов. За это он получал денежное вознаграждение. Под разными предлогами заинтересовывал детей - финансово, привилегиями. А потом, когда факт уже состоялся, - шантажировал, что расскажет о том, что произошло", - рассказал Сергей Цикавый, заместитель начальника первого отдела управления противодействия киберпреступности в Днепропетровской области.

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Злоумышленник ранее не судим, в поле зрения правоохранителей не попадал. Во время обысков на работе и дома у него изъяли компьютерную технику, роутеры, флешносии, жесткие диски, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновые записи.

Продолжается досудебное расследование. Мужчину могут посадить на 15 лет.

В Павлограде Днепропетровской области разоблачили порнобизнес, в который были вовлечены несовершеннолетние. Услуги порнографического характера предоставлялись в режиме онлайн. Покупателями контента были иностранцы.