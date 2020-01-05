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воскресенье, 05 января 2020 19:12

Пришел поздравить с Новым годом - мужчина убил соседку

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Пришел поздравить с Новым годом - мужчина убил соседку
В Одесской области мужчина зарезал женщину. Фото: УНИАН

В Любашевский р-не Одесской обл. в ночь на 5 января мужчина смертельно ранил ножом свою соседку.

Сделал это потому что она долго не открывала ему входную дверь, сообщает УНИАН.

В правоохранительные органы обратились медики. Они сообщили, что в больнице скончалась 44-летняя женщина. Получила ножевое ранение в область брюшной полости.

Ее ударил ножом 21-летний сосед. Свою причастность он не отрицает. По его словам, на женщину он разозлился из-за того, что и долго не открывала дверь, когда он пришел поздравить ее с Новым годом.

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С места происшествия полицейские изъяли кухонный нож и другие вещественные доказательства.

Фигуранта дела задержали Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В селе Насташка Рокитнянского района Киевской области 20-летняя ревнивица во время ссоры ударила ножом в грудь своего 23-летнего сожителя.

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Дата
05
января

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