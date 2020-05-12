Пришел и выстрелил в голову: в собственном доме убили мужчину

На Львовщине в собственном доме застрелили мужчину. Фото: lv.npu.gov.ua

В одном из сел Николаевского района на Львовщине в собственном доме нашли убитым 60-летнего мужчину. Ему выстрелили в голову.

Полицейские установили, что к совершению убийства причастен 42-летний односельчанин погибшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Вечером подозреваемый зашел к соседу в дом, выстрелил в хозяина из самодельного огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

В селе Мешково-Погорелово Витовского района Николаевской области нашли убитым 61-летнего мужчину. Его зарубили и похоронили под деревом в собственном дворе. Подозреваемых разыскивают.