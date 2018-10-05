Принесли в дом виселицу: неизвестные напали на дом судьи Апелляционного суда

Автор: kharkov.comments.ua Судья написал заявление на имя председателя Высшего совета правосудия

В Харькове неизвестные в балаклавах напали на дом судьи Апелляционного суда Харьковской области Владимира Плетнева. Об этом сообщил сам судья в своем Facebook.

Пришли к дому. Включили громкую музыку. Поставили вещь, которая напоминает виселицу и подвесили на ней куклу в образе судьи. Ни судьи, ни его жены дома не было, пишет Судебно-юридическая газета.

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"Интересно, эти уроды решили на всех судей Украины нападать, или выборочные шоу устраивают? По каким критериям? На мой дом сегодня напали, выбрав момент, когда мы с женой уехали на работу, и там находилась моя 6-летняя младшенькая с бабушкой. "Смелые" ребята... ребёнка напугать в-двадцатером сумели, - написал судья на своей странице в Facebook.

Кроме того, судья обратился с заявлением к председателю Высшего совета правосудия. Ведь угрозы поступали и раньше. Владимир Плетнев считает, что это из-за профессиональной деятельности.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. Проводятся следственные действия.

14 сентября возле собственного дома напали на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука. Его госпитализировали в столичную больницу. Нападение связывает с профессиональной деятельностью. Об этом свидетельствуют и угрозы расправиться с ним. Делом занимается полиция.