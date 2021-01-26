Прикрыли клуб азартных игр. Что грозит организаторам

В Одессе прикрыли подпольное игорное заведение и задержали группу организаторов. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе прикрыли подпольное игорное заведение и задержали группу организаторов. В ее состав входят трое жителей Измаильского района 35, 37 и 38 лет. За злоумышленниками наблюдали несколько месяцев.

Организовал и руководил незаконным игорным бизнесом младший участник группы. Он координировал действия подчиненных, собирал вырученные за азартные игры деньги и распределял их, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Двое старших мужчин выполняли роли администратора и кассира соответственно. Администратор работал менеджером по персоналу, следил за соблюдением посетителями правил игры, оказывал помощь при ее проведении, выплачивал игрокам деньги в случае их победы и выполнял другие указания организатора. Кассир помогал администратору с выдачей выигрышей, игровых чеков, осуществлял учет наличных и передавал их руководителю", - сказано в сообщении.

Из помещения изъяли около 10 компьютеров, видеорегистраторы, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и другое оборудование.

Злоумышленникам сообщено о подозрении. Им грозит штраф.

В Житомире правоохранители штурмом брали 2 подпольные игорные заведения по ул. Большой Бердичевской и Ивана Слеты. Все произошло поздно вечером, когда в казино происходили азартные игры. Администрация требование полиции открыть дверь проигнорировала, поэтому, чтобы попасть внутрь, пришлось применить кувалды и болгарки.