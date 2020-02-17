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понедельник, 17 февраля 2020 18:37

Прихожане российской церкви напали на священника ПЦУ

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Прихожане российской церкви напали на священника ПЦУ
В селе Припутни Черниговской области избили священника ПЦУ. Фото: Obozrevatel

В селе Припутни Черниговской области во время конфликта прихожан избили священника Православной церкви Украины.

"16 февраля в полицию обратился житель села Припутни Ичнянского района и сообщил, что возле местной церкви ему нанесли телесные повреждения. Следственно-оперативная группа полиции установила, что утром того дня заявитель с представителями религиозной общины Православной церкви Украины пришел к территории храма "Рождества Богородицы" в селе Припутни, чтобы зачитать выписку из Государственного реестра об изменении религиозного подчинения общины. По словам священнослужителя, на входе в храм их встретил священник УПЦ МП и другие жители села, один из которых якобы нанес заявителю удар головой в лицо", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

Как отмечается, жители села разделились на два противоположных лагеря - одни поддерживают переход к Православной церкви Украины, другая хотят остаться в составе российской церкви - УПЦ МП.

"Учитывая социальное напряжение в селе, полиция приняла превентивные меры и не дала межконфессионному конфликту обостриться. Правоохранители и в дальнейшем будут поддерживать общественный порядок", - добавили в полиции.

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По факту избиения священника правоохранители открыли уголовное производство "Умышленное легкое телесное повреждение", что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

В Харькове неизвестные совершили нападение на секретаря Харьковской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата игумена Даниила. Напали на священника прямо в епархиальном управлении.

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Дата
17
февраля

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