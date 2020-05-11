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понедельник, 11 мая 2020 18:10

Пригласила в гости: 38-летней женщине перерезал горло новый знакомый
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В Ровно 25-летний житель села Мизочек перерезал горло своей 38-летней знакомой, которая пригласила его в гости
Фото: rv.npu.gov.ua
В Ровно 25-летний житель села Мизочек перерезал горло своей 38-летней знакомой, которая пригласила его в гости
В Ровно 25-летний житель села Мизочек перерезал горло своей 38-летней знакомой, которая пригласила его в гости
В Ровно 25-летний житель села Мизочек перерезал горло своей 38-летней знакомой, которая пригласила его в гости
В Ровно 25-летний житель села Мизочек перерезал горло своей 38-летней знакомой, которая пригласила его в гости

В Ровно 25-летний житель села Мизочек перерезал горло своей 38-летней знакомой. А потом заявил, что нашел ее мертвой в квартире.

Однако собранная на месте происшествия информация показала причастность мужчины к преступлению, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"25-летний житель Здолбуновского района несколько месяцев назад познакомился с жительницей Ровно, которая пригласила его в гости. Застолье между ними 9 мая затянулось. Конфликт возник ночью, когда оба находились уже изрядно навеселе. По словам мужчины, женщина якобы не пускала его спать в комнату и спровоцировала к дальнейшим преступным действиям. Схватив на кухне нож, он перерезал ей горло. Около пяти утра злоумышленник пошел гулять по городу. В ожидании, что избежит ответственности, позвонил родным, что сам застал без признаков жизни хозяйку квартиры", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали. Известно, что время от времени ездил в столицу на заработки и ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. За содеянное ему грозит до 15 лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.

В Николаеве 55-летний мужчина перерезал горло 46-летней сожительнице. А потом попросил соседа вызвать полицию.

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