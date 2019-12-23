Правоохранители задержали опасную банду киллеров

В Днепре задержали киллеров. Фото: Нацполиция

В Днепре правоохранители задержали злоумышленников, совершивших покушение на жизнь людей.

"К покушения на убийство причастны четверо мужчин. Они спланировали преступление и распределили между собой роли. По версии следствия, один из мужчин был посредником между заказчиком и исполнителем, второй - водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по автомобилю с ручного противотанкового гранатомета" , - сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, один из злоумышленников выстрелил из РПГ в сторону автомобиля "Toyota Land Cruiser 200". На время взрыва в салоне автомобиля находился 46-летний водитель и пассажир, они не пострадали.

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"Подозреваемых задержали во время полицейской спецоперации 23 декабря в г. Днепр. В салоне автомобиля одного из мужчин изъяли пистолет. Задержанные - жители Днепра и г. Синельниково возрасте 30 - 55 лет. Двое из них были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство ", - добавили правоохранители.

За покушение на умышленное убийство мужчинам грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сейчас продолжаются следственные действия.

В Киеве на Гидропарке неизвестный застрелил мужчину. Сейчас в городе введена спецоперация по поиску злоумышленника.