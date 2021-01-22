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пятница, 22 января 2021 22:38

Правоохранители разоблачили мощную наркогруппировку
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На Днепропетровщине разоблачили преступную группировку, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков.

Злоумышленники принадлежат к одной из ветвей так называемого преступной группировки "Двадцатовские". Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

На территории Кривого Рога злоумышленники организовали нарколабораторию и наладили канал контрабандных поставок из одной из соседних стран.

Злоумышленники принадлежат к одной из ветвей преступной группировки "Двадцатовские", действовавшей в Кривом Роге. Фото: СБУ
Злоумышленники принадлежат к одной из ветвей преступной группировки "Двадцатовские", действовавшей в Кривом Роге. Фото: СБУ
Злоумышленники принадлежат к одной из ветвей преступной группировки "Двадцатовские", действовавшей в Кривом Роге. Фото: СБУ
Злоумышленники принадлежат к одной из ветвей преступной группировки "Двадцатовские", действовавшей в Кривом Роге. Фото: СБУ
Злоумышленники принадлежат к одной из ветвей преступной группировки "Двадцатовские", действовавшей в Кривом Роге. Фото: СБУ

В Украине прекурсор переправляли, скрывая его в продуктах питания. Часть метамфетамина сбывали на территории Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Кировоградской и других областей. Также товар контрабандой перемещали за границу для дальнейшего сбыта на европейском рынке.

По данным правоохранителей, нарколаборатория действовала не менее года, и ежемесячно производила более 10 кг метамфетамина.

В ходе обысков по адресам проживания злоумышленников и по местам изготовления и хранения наркотиков изъяли почти 3 кг психотропных веществ и 4,4 кг псевдоэфедрина. Обнаружили две единицы короткоствольного огнестрельного оружия, лабораторное оборудование и принадлежности для изготовления метамфетамина, 200 тыс. грн и более $9 тыс.

Четырем фигурантам сообщили о подозрении в сбыте наркотиков и прекурсоров. Решение относительно других участников группировки будет принято после завершения экспертиз изъятых предметов и веществ.

На Киевщине правоохранители разоблачили межрегиональную сеть наркоторговли, которая через интернет сбывала свой "товар" в особо крупных размерах.

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