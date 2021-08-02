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Познакомились в сети и сразу влюбились: новые подробности о погибшей во время непогоды паре

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Познакомились в сети и сразу влюбились: новые подробности о погибшей во время непогоды паре
Во Львове во время непогоды погибли влюбленные - 18 и 20 лет. На пару упали дерево и фонарь. Фото: varta1.com.ua

Погибший во время непогоды во Львове курсант - Андрея Свояк с Винницкой области. О его погибшей девушке известно немного. 18-летняя львовянка, нигде не училась и не работала.

Пара познакомилась в сети. А в вечер трагедии у них было свидание, рассказал друг погибшего Валерий Колесник.

"Они переписывались в интернете всего две недели. И тогда он пошел с ней гулять, я узнал, что он предложил ей встречаться, купил ей букет", - сказал Валерий, передает ТСН.

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Погибший был будущим артиллеристом. Через неделю у него должны были начаться каникулы, добавил представитель Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Антон Миронович.

"Был будущим артиллеристом, был на хорошем счету, неплохо учился, был ответственен. Фактически каникулярный отпуск у него должен был начаться через неделю, несколько дней он должен был быть в отпуске", - говорит Миронович.

В парке, где произошла трагедия, более шесть тысяч деревьев, их периодически обследуют. Уверяют, что упавшее было здоровым.

Во Львове в Стрыйском парке на пару влюбленных, которая сидела на скамейке, упали дерево и фонарь. Трагедия произошла в воскресенье, 1 августа, ориентировочно в 23:00. Среди обломков скамейки на месте трагедии остался последний букет девушки. Причиной гибели влюбленной пары могла быть молния, которая попала в дерево. Окончательную причину установит следствие.

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