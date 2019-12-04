Пожар в Одесском колледже: есть угроза обвала

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Продолжается эвакуация. Фото - od.dsns.gov.ua

Пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса распространился ориентировочно на 1000 кв. м.

Есть угроза обрушения конструкций, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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"По состоянию на 11:40 площадь пожара ориентировочно составляет 1000 кв. м, существует угроза обрушения конструкций и распространение огня", - говорится в сообщении.

Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек.

Из-за пожара парализовано движение транспорта. Полиция перекрыла улицу Пушкинскую. Максимально затруднено движение на Ришельевской, Осипова и других улицах в районе пожара.

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Проводится эвакуация. Возгорание возникло в 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00. Сообщалась ориентировочная площадь пожара - 700 кв м.