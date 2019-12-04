Пожар в Одессе: много пострадавших, среди них - спасатели

Фото: od.dsns.gov.ua

Пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса распространился ориентировочно на 2000 кв. м.

По состоянию на 12:10 работы по эвакуации людей завершены, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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В результате пожара пострадали 12 человек, из них 4 пожарных.

Продолжается ликвидация пожара.

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Проводится эвакуация. Возгорание произошло в 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00.