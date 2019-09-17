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вторник, 17 сентября 2019 12:34

Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
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В Гореничах под Киевом сгорел дом семьи Гонтаревых. В полиции не исключают поджог
Фото: ci.ua
В Гореничах под Киевом сгорел дом семьи Гонтаревых. В полиции не исключают поджог
В Гореничах под Киевом сгорел дом семьи Гонтаревых. В полиции не исключают поджог
В Гореничах под Киевом сгорел дом семьи Гонтаревых. В полиции не исключают поджог
В Гореничах под Киевом сгорел дом семьи Гонтаревых. В полиции не исключают поджог

Дом экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой в с. Гореничи Киевской области был дорогим в обслуживании и построенный по высоким стандартам.

Во дворе есть бассейн и сад в японском стиле с каскадом водопадов. Об этом рассказал сосед Гонтаревой Денис Иванеско, передает Depo.ua.

"До того, как дом приобрела Гонтарева, на участке был бассейн. Территория дорогая, ее дорого обслуживать, потому что склон, перепад высот. Красивый сад в японском стиле. Дом сделан по высоким стандартам", - отметил он.

По словам соседа Гонтаревой, в доме нет батарей, а отапливается помещение воздухом. Также сообщается, что внутри дома екс-чиновницы были четыре спальни, каминный зал, гостиная, кабинет, комната отдыха, сауна и три санузла.

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"Дому примерно лет 12. Стильный архитектурный дом, которых немного", - подчеркнул Иванеско, добавив, что вся территория составляет 20 соток.

Супруги Гонтаревых купили усадьбу в 2016-м. Недвижимость на 316 "квадратов" приобрели за $ 12,5 млн и оформили на Олега Гонтарева, сообщала тогда "Страна".

Также в этом поселке живет Анна Герман, в прошлом нардеп Партии регионов и пресс-секретарь Виктора Януковича. Еще здесь есть разграбленный особняк беглого генпрокурора Виктора Пшонки и дом, где проживает певица Светлана Лобода.

Пожар произошел ночью 17 сентября. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который перелезал через забор. В полиции рассматривают несколько версий, в том числе поджог, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

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17
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