Пожар уничтожил 22 дома

Пожар в Двуречанском лесничестве в Харьковской области уничтожила 22 дома в близлежащих селах. Фото: kh.dsns.gov.ua

Пожар, возникший в Двуречанском лесничестве в Харьковской области, уничтожил 22 дома в селах Горобьевка и Гряниковка. Отселены 33 человек. Есть один пострадавший от отравления продуктами горения.

На утро 3 сентября очаги в 2 населенных пунктах, куда распространился пожар, ликвидированы. Продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. Об этом сообщает пресс-службе ГСЧС области.

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"Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара. По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га", - говорится в сообщении.

Вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесничества пожар локализован. Открытого огня не наблюдается. Жертв и пострадавших нет.

Пожар на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области на площади 400 га возник 2 сентября. Из них 100 га - верхового пожара. Загорелось между населенными пунктами Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района. Из-за порывов ветра пламя перекинулось на деревню.