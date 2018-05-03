Пожар на военных складах в Балаклее: первые подробности

в Минобороны и полиции озвучили подробности пожара в Балаклее / фото: 0382.ua

В связи с пожаром на территории бывшего хранилища артиллерийских боеприпасов вблизи Балаклее Харьковской области полиция ограничила въезд в город /

Об этом сообщила пресс-офицер Балаклейского отдела полиции Виктория Люта.

"Мы выпускаем всех, но не впускаем никого (кроме бронемашин и техмашин - Gazeta.ua). Некоторые исключения для тех людей, которые едут за родственниками", - говорит спикер.

Вместе с тем, по ее словам, эвакуация в городе не объявлялась.

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По данным Министерства обороны, пожар на территории крупнейшего в Украине склада боеприпасов, началась из-за возгорания сухой травы в 13:35.

"К борьбе с огнем привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован", - отметили в ведомстве.

В ночь на 23 марта 2017 года в городе Балаклея Харьковской области на военной базе взорвался крупнейший в Украине арсенал оружия. Из города и прилегающих территорий эвакуировали почти 20 тыс. Граждан. В военной прокуратуре основная версия произошедшего - диверсия.