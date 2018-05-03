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четверг, 03 мая 2018 18:50

Пожар на военном складе в Балаклее: все, что известно

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Автор: Депо
  На военных складах в Балаклее снова пожар
На военных складах в Балаклее снова пожар

"В Балаклее снова громыхают взрывы. Виден черный дым из близлежащих сел. Сейчас Балаклея закрыта на въезд", - написал в Facebook Вячеслав Романовский из Харькова.

Трагедия повторилась

3 мая в 13:35 на технической территории 65-го арсенала ВСУ в Балаклее на Харьковщине, где продолжались работы по разминированию, начался пожар. От этого стали взрываться боеприпасы. Загорелось на самой отдаленной площадке арсенала, расстояние до ближайшего жилого дома около 3 км. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщил городской голова Иван Столбовой.

"Продолжались плановые работы по разминированию. Подрывали найденные боеприпасы, которые не взорвались во время пожара в прошлом году. Начался пожар и неконтролируемая детонация боеприпасов. Продолжается эвакуация людей, живущих близко к арсеналу, это около 1500 человек. Детей отпустили из садов и школ", - рассказал Столбовой.

Автор: twitter.com/slobozhanyn
  На военных складах в Балаклее снова пожар
На военных складах в Балаклее снова пожар

Причины пожара и взрывов

В Генеральном штабе ВСУ уверяют - ситуация контролируется.

"Во время плановых работ по уничтожению снарядов загорелась трава, загорелась больше, чем рассчитывалось. Из-за ветра огонь быстро распространился. Сейчас хотим локализовать пожар ", - рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин.

Для локализации и тушения пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина, 8 пожарных машин ГСЧС Украины. Еще два пожарных танка на подходе. С Чугуевского аэродрома поднят вертолет для ведения воздушной разведки. Личный состав, который работал на территории, эвакуирован.

Пожар мог возникнуть в результате детонации боевого снаряда, на который наехал пожарный танк

В Министерстве обороны говорят, пожар мог возникнуть в результате детонации боевого снаряда, на который наехал пожарный танк. Об этом сообщил пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов.

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Последствия

Обычное разгильдяйство ответственных работников ВСУ. Очевидно, выводов никто не сделал, только на словах

В результате пожара никто не пострадал, в городе выставлены блок-посты, по информации полиции.

"Загорелась сухая трава - странно, что она там была. Обычное разгильдяйство ответственных работников ВСУ. Очевидно, выводов никто не сделал, только на словах. Полиция утверждает, что эвакуации жителей нет. Но жители близлежащих сел утверждают обратное. Идет стихийная эвакуация. Этим воспользовались водители машин, принимая по 20 грн с человека на выезд в село Пришиб и других дальнейших сел ", - добавляет Вячеслав Романовский.

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Что раньше было в Балаклее

В Балаклее дислоцируется воинская часть А-1352 (65-й ракетно-артиллерийский арсенал - ГПУ). До недавнего времени его считали крупнейшим в Европе местом, где хранятся отдельные виды боеприпасов. Был создан в 1918 году, и до сих пор его используют. Его техническая площадь составляет 368 га. По паспорту данная база рассчитана на 150 тыс. тонн боеприпасов. По состоянию на 2009 год там хранилось примерно 30% всех запасов артиллерийских снарядов в Украине. СМИ со ссылкой на источники писали, что там хранятся боеприпасы от артиллерийских снарядов небольшого калибра до ракет для зенитных комплексов С-300, но многие из них подлежали утилизации. В 2010 году в Харьковской областной государственной администрации сообщали, что военная часть А-1352 в Балаклее перегружена боеприпасами на 20% и чтобы уменьшить связанные с этим риски, проводится ее разгрузка.

Автор: Радио Свобода
  23 марта 2017 около 3 ночи в Балаклее произошел взрыв. К тому времени на складах находилось примерно 125 тыс. тонн боеприпасов
23 марта 2017 около 3 ночи в Балаклее произошел взрыв. К тому времени на складах находилось примерно 125 тыс. тонн боеприпасов

23 марта 2017 около 3 часа ночи там произошел взрыв. К тому времени на складах находилось примерно 125 тыс. тонн боеприпасов. Горожане прятались в подвалах или массово бежали на автомобилях. За место в машине, которая довозила до Харькова, брали 2,5 тыс грн. Позже людей стали вывозить централизованно и бесплатно. Ликвидацию пожара начали только через несколько дней, когда взрывы прекратились. Из города и прилегающих территорий эвакуировали почти 20 тыс. граждан. Взрывы повредили 373 сооружения, триста из которых - жилые дома. Версия следствия - диверсия на территории базы.

В 2004 году произошел пожар на складах в Новобогдановке Запорожской области. Погибли 5 человек и пострадали 4. В 2005-м ситуация в Новобогдановке повторилась. В том же году пожар возник на 47-м арсенале вблизи села Цвитоха Славутского района Хмельницкой области. Получили ранения 9 военнослужащих арсенала. В 2008 году произошло ЧП на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Лозовой Харьковской области. В 2015 году произошел крупный пожар на военных складах в Сватово Луганской области, где пострадало 16 человек, еще 4 местных жителя погибли. А через месяц на 65-м арсенале в Балаклее была попытка поджога. Генштаб сообщал о неудачной диверсии.

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