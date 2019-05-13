Появились новые подробности о смерти сына одного из главарей ДНР

Тело Евгения Алипова нашли в квартире в Киеве. Фото: РБК

Правоохранители предполагают, что сын самопровозглашенного "главы службы по тарифам ДНР" Александра Алипова Евгений мог сам покончить с собой.

Самоубийство рассматривают в качестве одной из версий смерти Алипова младшего. Об этом сообщает Gorlovka.ua.

В то же время стало известно, что тело Евгения Алипова нашли в квартире на проспекте Лобановского, 150 в Киеве, а не в Донецке как сообщили сначала. Рядом с телом находился пистолет, а у самого умершего было огнестрельное ранение головы.

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Евгений Алипов - сын экс-заместителя мэра Горловки Александра Алипова, который возглавлял "службу по тарифам" в так называемой ДНР. До 2014 года Евгений Алипов был генеральным директором оптового рынка "Господар", а чем занимался потом - неизвестно.