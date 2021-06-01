Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями

Фото: Instagram/ttiisshhiinnaa

Блогерша, которая разгромила с друзьями гостиничный номер в Киеве, сняла апартаменты для вечеринки.

Тtiisshhiinnaa разместила несколько сториз, на них они выпивали и развлекались. Отметила, что они сняли два номера.

На кадрах видно обрисованные стены и зеркало в ванной, залитый водой пол, перевернутые мебель. Блогерша призналась, что ее товарищ по имени Сергей сломал кровать, которая ему "не понравилась". Кроме того, в одном из роликов молодые люди пытались повесить на место телевизор, который в итоге упал. По словам девушки, она вместе с Сергеем спала в другой комнате, а погром устроили ее друзья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студентка громит арендованные квартиры ради лайков в интернете

"Ход событий таков: мы сняли два номера, один полностью раз*балли. Но не мы с Сергеем - мы с Сергеем спим, здесь заламывается Сириус, шесть типов, я голая лежу", - отметила ttiisshhiinnaa в сториз.

В результате Сергея задержали и доставили в полицию.

Инцидент произошел ночью. Скандальная блогера под ником Ttiisshhiinnaa вместе с компанией разгромила номер в отеле, где устроили вечеринку.