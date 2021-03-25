Повалил на землю и заломил руки: полицейский набросился на ребенка после ДТП

Фото: dbr.gov.ua

В Краматорске Донецкой области сержант полиции безосновательно применил силу против ребенка.

Он скрутил малолетнего пассажира авто, которое попало в ДТП. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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"Во время выяснения обстоятельств ДТП в Краматорске с участием двух авто малолетний пассажир, в присутствии которого на месте происшествия не было никакой необходимости, решил оттуда уйти. Однако, сержант догнал парня, повалил на землю, заломил руки и принудительно вернул на место ДТП. Ребенок получил телесные повреждения легкой степени тяжести", - рассказали следователи ГБР.

Полицейский подозревается в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В Житомирской области полицейского подозревают в пытках. Он вместе с двумя сообщниками избил двух юношей. А потом поставил их на колени, угрожал оружием и требовал признаться в угоне авто.