Поваленные деревья и затопленные переходы - показали последствия урагана в Киеве

8 августа в Киеве произошел мощный ураган.

Ветер повалил деревья и повредил дома. Ливень залил подземные переходы и автодороги, сообщает ТСН.

ДСНС объявляла в Украине штормовое предупреждение. Гроза в Киеве и области будет держаться до конца дня. Вероятный град и шквалы 25-28 м / с.

На улице Крещатик, улицы Крещатик, проспекте Победы, Голосеевском проспекте, проспекте Космонавта Комарова и Кольцевой дороге затруднено движение транспорта.

Пробки возле станции метро Выдубичи, Берестейская, Университет, Площадь Льва Толстого, Контрактовая площадь. Затопило станцию ​​метро Позняки.

Автор: Facebook Затопило переход на Позняках

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Автор: Facebook Затопило переход на Позняках

В среду вечером, 7 августа, в городе Здолбунов Ровенской области, мощный смерч сорвал шифер с крыш зданий. Больше всего пострадал местный дом-интернат. Там уже в четверг, 8 июля, из-за отсутствия кровли ливень начала затапливать помещения.