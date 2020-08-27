Потерял деньги и боялся идти домой: 12-летний парень провел ночь в лесополосе

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области разыскали 12-летнего Максима Левченко из села Станичное Нововодолажского района.

Поиски парня продолжались более суток. К ним присоединились правоохранители, кинологи, волонтеры, охотники и местные жители. Они прочесывали местность. Также на поиски пропавшего были подняты три самолета гражданской авиации. Пропавшего обнаружили возле села в лесополосе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Он рассказал, что пошел в магазин и по дороге потерял деньги. Домой возвращаться не хотел, потому что боялся, что его будут ругать. Весь день несовершеннолетний бродил по селу, а потом начал прятаться в лесополосе", - рассказали в полиции.

Во время поисков ребенка местные жители нашли потерянные деньги и передали сотрудникам полиции.

Мальчик вернулся домой.

Максим Левченко исчез 26 августа. В 9:00 парень ушел из дома в магазин и не вернулся. Его объявили в розыск.