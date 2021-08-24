Порошенко облили зеленкой

После нападения Порошенко сел в машину полицейских. Фото: ТСН

Пятого президента Петра Порошенко на Марше защитников в Киеве облили зеленкой.

Произошло это у входа в станцию ​​метро Крещатик.

Порошенко как раз шел к зданию Кабинета Министров на Грушевского.

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Неизвестно кто именно это сделал. Опубликовали видео события. На нем Порошенко спрашивает, где водитель и садится в полицейское авто.

Впоследствии у Порошенко заявили, что эта провокация была организована Офисом президента. По данным оппозиции, об этом свидетельствует в частности и то, что российские и провластные телеграмм каналы сообщили об этом сразу - буквально через минуту после инцидента.

В ЕС также утверждают, что зафиксировали на видео, как полиция повела провокатора на улицу Банковую.

Ветераны войны в Донбассе, их семьи и волонтеры вышли на Марш защитников Украины в Киеве. К маршу в столице присоединилось несколько тысяч человек. Участие в мероприятии принимают ветераны войны в Донбассе, волонтеры, военные медики и капелланы, диаспора белорусов, а также родные погибших на Майдане.