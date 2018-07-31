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вторник, 31 июля 2018 18:36

Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"

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Полиция задержала убийц АТОвцa &quot;Сармата&quot;
У Мелитополя задержали убийц АТОвцa "Сармата". Фото: Facebook

Правоохранителям удалось задержать убийц АТОвца Виталия Олешко, позывной "Сармат".

Об этом сообщил общественный активист Семен Кабакаев в Facebook.

"Сейчас возле Мелитополя был задержан убийца "Сармата". Подробности немного позже", - написал он.

Позже Кабакаев добавил фото всех задержанных, отметив, что действовала организованная группа.

Сейчас злоумышленников везут в Бердянский отдел полиции.

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Сегодня, 31 июля, в Бердянске на Запорожье был застрелен активист, участник АТО Виталий Олешко, позывной "Сармат". По словам очевидцев, нападение на него произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешков по Восточному проспекту, 157. Два человека приехали на красном автомобиле, вероятно, марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили мужчине в спину.

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