Полицейский-нарушитель погиб под колесами авто

В Харькове водитель насмерть сбил полицейского, который перебегал дорогу на красный свет. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове 28-летний водитель автомобиля Audi насмерть сбил 39-летнего полицейского. Тот перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла 9 апреля в 22:20 на ул. Южнопроектной, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейской находился в гражданской одежде вне службы. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В городе Каменское в Днепропетровской области автомобиль Peugeot на большой скорости сбил судью, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшей оказалась судья Баглейского районного суда Валентина Тюлюнова.