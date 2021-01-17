Фото: dn.npu.gov.ua

На окраине поселка Сартана в Донецкой области полицейский застрелил черного лесоруба.

Происшествие случилось вечером 16 января. Наряд полиции разоблачил группу лиц в незаконной порубке леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел сбежать на "Газели" и сбил полицейского. Чтобы остановить злоумышленника, коллеги раненого открыли огонь. 33-летний водитель получил смертельное ранение, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Во время патрулирования группа реагирования полиции разоблачила четырех лесорубов и автомобиль "Газель". Один из мужчин пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. Правоохранители применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия проверяются. Следователи начали служебное расследование. Возбуждены уголовные производства.

Правовую оценку действиям полицейских дадут представители Государственного бюро расследований.

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