Полицейские во время обысков обворовывали людей

Полицейские успели провести 24 незаконных обысков. Фото: rbc.ua

Полицейские Запорожской области во время обысков обворовывали предпринимателей.

Только за один раз они забрали имущества на 300 тыс. грн. В общем успели провести 24 незаконных обысков, сообщается на сайте ГБР.

Правоохранители разработали целую схему системного давления на коммерческие фирмы. На основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у предпринимателей. Во время проверки будто подозреваемых изымали их вещи и деньги.

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Сейчас продолжается досудебное расследование по факту злоупотребления полицейскими служебным положением.

В Харькове 3 молодых человека избили и обокрали гражданина Турции. Преступники оказались курсантами Харьковского института танковых войск. 27-летний иностранец заявил правоохранителям, что его избили и отобрали кошелек.