Полицейские разоблачили организаторов контрабанды янтаря

У преступников нашли янтаря на 1 млн грн. Фото: ДТ

Правоохранители ликвидировали канал контрабанды янтаря.

Злоумышленники наладили схему переделки и сбыта янтаря в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

23 июля правоохранители устроили 16 обысков по месту жительства и в транспортных средствах подозреваемых.

"Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, которые злоумышленники оборудовали в Ковеле и Луцке. В помещениях обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование кроме этого, пистолет и денежные средства", - говорится в сообщении.

Стоимость найденного янтаря составляет 1 млн грн.

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"Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля", - добавили в ведомстве.

Готовые изделия контрабандой переправляли в Польшу. Оттуда - в ОАЭ, где янтарь продавали. Деньги фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.

Украинские пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря в ОАЭ и Катар из Украины. Его пытались переслать посылками. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.