Полез на 5 этаж и сорвался. В Николаеве жена не пустила пьяного мужа домой

Вечером в субботу, 14 сентября, с балкона второго этажа общежития по ул. Горького,2 в Николаеве упал мужчина.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Житель общежития пришел домой навеселе. Увидев пьяного мужа, жена отказалась пускать его в комнату. Тогда он решил залезть домой через балкон.
Однако попытка не удалась: мужчина сорвался вниз с высоты второго этажа.
Прибывшая на место происшествия "скорая" доставила пострадавшего в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в Киеве: семья задохнулась в собственной квартире
По предварительным данным у него подозрение на перелом обеих ног.
×
Комментарии