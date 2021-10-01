Покушение на Шефира: начались массовые проверки владельцев оружия

Автор: facebook.com/artem.shevchenko.9 Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм

Правоохранители проверяют всех владельцев нарезного оружия калибром 7.62, из которого под Киевом стреляли в первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя.

Первым об этом в Facebook сообщил Леонид Маслов. Он один из адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Утром 26 сентября пришли ко мне ребята из уголовного розыска. Приятные, вежливые. Спрашивали, не я ли стрелял в Шефира. Это не шутка. Отрабатывали всех, у кого нарезное оружие с характерным калибром 7.62. Спрашивали, где я беру патроны, пользуюсь ли венгерскими и т.д.", - рассказал Маслов.

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Позже о таких же проверки рассказали другие владельцы оружия.

В частности, киевлянин Сергей Гриненко сообщил, что проверка владельцев "7.62" превратилась в массовые незаконные допросы.

"Все под прикрытием плановых проверок участковыми. И тут бац, вы уже "допрашивоемое лицо". А полицейские устраивают у вас домашний допрос без санкций, хотят что-то фотографировать, переписывать и кто знаете что еще. Два дня назад это было смешно, а вот сейчас уже стало не очень. Это вот такой "мощный ответ" Зеленского? Или МВД пытается показать свою полезность, хотя не может раскрыть маломальски сложное дело? Нельзя мириться с этим, нас всех делают подозреваемыми", - написал Гриненко в Facebook и выложил перечень вопросов "допроса".

Автор: facebook.com/hrynenko.serhii Правоохранители проверяют всех владельцев нарезного оружия калибром 7.62, из которого под Киевом стреляли в первого помощника президента Сергея Шефира

У владельцев оружия интересовались, "пристреливал ли любое имеющуюся у допрашиваемого лица оружие в районе расположения сел Ходосовка и Кременище Обуховского района Киевской области", "Знаком ли с Шефиры С.Н.", "Известно ли допрашиваемому лицу о совершенном относительно Шефира С.Н. преступлении"," Где находилось допрашиваемое лицо с 8:00 до 11:00 22 сентября 2021 года".

Gazeta.ua проверяет эту информацию. Соответствующий запрос был направлен в Министерство внутренних дел.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Шефир не пострадал. Водителю досталось две пули. Раненый смог вывести авто из-под огня. Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств. Ответ на обстрел авто Сергея Шефира будет сильным, заявил президент Владимир Зеленский.